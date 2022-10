Spot op de duisternis in Nacht van de Nacht

SON EN BREUGEL - Een wondere wandeling over het belang van het pikkedonker, voor mens en dier zaterdagavond tijdens de Nacht van de Nacht in Best.

Volop interesse voor de wandeling door het donker in het kader van de Nacht van de Nacht, een activiteit van IVN Best.

Twintig deelnemers - de activiteit van IVN Best is volgeboekt - verzamelen om halfacht bij de Sint Odulphuskerk. De natuurgidsen Marijke Abrahams en Petra van Dorp geven een inleiding. ,,En straks hebben we nog een verrassing”, belooft Marijke.

Bang in het donker? Niet de vier kinderen uit Eersel die meelopen. Liselot (11), Ava (9), Koos (8) en Tuur (7) omarmen deze avond de duisternis. Leuk en spannend! Liselot is lid van IVN en wil boswachter worden. Ze neemt de hele familie mee op sleeptouw naar activiteiten van de natuurvereniging.

De eerste 800 meter gaat door het centrum. Op het Raadhuisplein is volop straatverlichting. Ook etalages zijn felverlicht, hoewel de winkels al lang dicht zijn. Petra is onaangenaam verrast. ,,Hierover moeten we in gesprek met de centrumondernemers. Dit is pure energieverspilling én lichtvervuiling.”

,,Vroeger gingen mensen naar bed als het donker werd”, zegt Marijke. ,,De moderne mens slaapt anderhalf uur korter dan toen er nog geen kunstlicht bestond. Dat heeft nadelige effecten op de gezondheid. Door een tekort aan slaap vermindert de weerstand.”

Buitenverlichting is veelal led. Weliswaar energiezuinig, maar schadelijk voor dieren. ,,Het is vaak blauw licht en dat verstoort de biologische klok”, legt Petra uit. ,,Het houdt dieren én mensen langer actief. Zo kan het gebeuren dat een roodborstje midden in de nacht zit te fluiten op een lantaarnpaal.”

De wandeling gaat verder richting buitengebied. Er wordt nog even gestopt op de brug over snelweg A2. Marijke: ,,Gelukkig is hier rekening gehouden met de omgeving. Het licht wordt gericht, gebundeld, is energiezuinig en zacht wit. Het straalt niet over het buitengebied. En alleen bij de op- en afritten en in bochten schijnt het feller.”

Eenmaal buiten de kom gaan zaklampen aan. ,,Raak niet van het padje”, waarschuwt Marijke, ,,anders gebeuren er ongelukken. De mens is hulpeloos in het donker, in tegenstelling tot nachtdieren. De vleermuis bijvoorbeeld, die ‘kijkt’ met zijn oren.”

Ze pakt een bat-detector en zoekt op wisselende frequenties of er vleermuizen in de buurt zijn. Speurend naar geluiden die voor mensen niet hoorbaar zijn... Iedereen is muisstil. Dan klinkt het piepende sonargeluid dat vleermuizen gebruiken ter oriëntatie.

De gidsen stellen vragen die de vier kinderen moeiteloos beantwoorden. ,,Fantastisch”, vindt de 82-jarige Frans den Dekker. ,,Je hoort soms negatieve verhalen over de jeugd van tegenwoordig. Maar dit enthousiasme werkt aanstekelijk. Bovendien: de jeugd heeft de toekomst.”

In een weiland laten de gidsen deelnemers de duisternis ervaren. Ze turen naar de sterrenhemel. Langzaam wennen de ogen aan het donker en zijn talloze hemellichamen waarneembaar. Boven de horizon ook het schijnsel van lichtstad Eindhoven.

Even later een piepend gekrijs. ,,Een bosuil”, fluistert Marijke. ,,Een vrouwtje, want het mannetje roept ‘oehoe’.” Haar collega Petra schiet in de lach. Zij tovert het vogelgeluid uit haar mobieltje. Gefopt! ,,Ik wilde jullie dit toch even laten horen.”

Tot slot de verrassing. Thuis bij Marijke aan de Boslaan-Zuid. Hier mogen de kinderen marshmallows roosteren boven een vuurkorf en wordt glühwein geschonken. De wandeling eindigt in een gezellig samenzijn. Pluk de nacht!