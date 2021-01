Springen, rennen en tellen tijdens tafeltjesbootcamp

‘Overweldi­gend!’ Hondentrai­ners overspoeld met reacties en donaties na uitbranden bus in nieuwjaars­nacht

7 januari BEST - Even zaten de trainers van Hondenadviescentrum Nederland in Best met de handen in het haar, nadat in de nieuwjaarsnacht hun bus in vlammen opging. Maar in de eerste dagen van 2021 regent het aan steunbetuigingen én zelfs donaties voor een nieuw voertuig. ,,Overweldigend.”