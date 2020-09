Start-up in Best zorgt voor levensechte simulatietrainingen: ‘Ik moet iets doen anders gaat de patiënt dood’

Rode vlekken in het gezicht en een bemoeilijkte ademhaling na een allergische reactie. De patiënt is in nood. Moet de arts of verpleegkundige adrenaline toedienen of volstaat een paracetamol? Van paracetamol knapt de patiënt niet op. Gelukkig kan hij niet overlijden, want hij is niet echt. Het gaat om een realistische simulatietraining van TrueSim.