Startsein voor Het Zonneveld in Best

Bestuurder raakt bekneld na ongeluk op A58 in Best

16:36 EINDHOVEN - Op de A58 bij Best is vrijdagmiddag een ongeluk gebeurd met een busje dat achterop een tankwagen knalde. Het busje had een watertank achterin staan. Deze schoot door de klap door het tussenschot waardoor de bestuurder vast kwam te zitten.