Statige witte boerderij in Son is nu een pop-upwinkel

Ellen van de Kerkhof (59) is de initiatiefneemster van de pop-upwinkel. Ze had al een tijdje eerder opgevangen dat het reclamebureau ging verhuizen en was er dus als de kippen bij om haar plan uit te werken. Ondanks het feit dat Ellen een drukke job heeft in het ziekenhuis, wist ze tien creatievelingen bij elkaar te brengen.

Zelfgemaakte kerstdecoratie, kleding, zeepjes

Samen met Karin, Marieke, Yvonne, Maud, Diny, Suzanne, Birgit, Date en Lieke – die liever niet allemaal op de foto wilden - biedt ze in de winkel zelfgemaakte kerstdecoratie aan, zoals beschilderde oesters en kransen met droogbloemen. De anderen bieden kinderkleding, sieraden, eigengemaakte zeepjes tot zelfgemaakte kaarten aan. ,,Alle meubels stonden al klaar. We moesten wat lampjes vervangen en hier en daar een likje verf aanbrengen. En dan heb ik gevraagd of iedereen mooie tafels wilden maken.”

Misschien blijvend

Twee weken zijn ze nu bezig. De eerste week was het een stormloop, maar nu begint het wat te minderen. ,,Da’s normaal, hè. Mensen zijn nieuwsgierig en komen dan kijken.” In principe blijft het gezelschap nog tot de jaarwisseling in de boerderij. ,,En dan kijken we of we het contract verlengen. Misschien is dit wel het begin van een blijvende cadeauwinkel in het centrum.”