Statushouders snuiven cultuur en natuur maar de taal is wel een dingetje

BEST - Statushouders gaan met ervaren gidsen op pad en leren zo over de cultuur en natuur van hun nieuwe woonplaats. Dat is een nieuw initiatief van LEVBest, samen met IVN en Erfgoedvereniging Dye van Best. Inmiddels hebben er al zo’n 15 mensen meegewandeld.

De wandeling door het dorp werd drukker bezocht dan die door de natuur. Volgens Adrie Brands, IVN-natuurgids, is dat ook wel logisch. ,,In het dorp is van alles te zien natuurlijk, maar in het bos? Misschien hebben ze waar ze vandaan komen wel veel grotere bossen!” Marjel van Dijk, de andere IVN-natuurgids, vertelt dat er drie aanmeldingen zijn voor de natuurwandeling. Maar of die ook zullen komen? ,,Er is regen voorspeld en het is ook nog eens ramadan”, mijmert ze.

Quote Misschien hebben ze waar ze vandaan komen wel veel grotere bossen!

Toch arriveren er even later drie jongemannen op de fiets: ze komen voor de wandeling. Eén van hen is het ‘taalmaatje’ van IVN-natuurgids Brands. Hij heeft twee vrienden meegebracht. De taal is toch wel een struikelblok: een van de mannen verstaat redelijk Nederlands, maar het spreken is een stuk moeilijker. En de gidsen spreken uiteraard geen Arabisch. Er wordt nog even geprobeerd om met een vertaal-app te communiceren, maar dat blijkt toch te omslachtig. Brands laat zich niet kennen en doet zijn verhaal, met handen en voeten.

De groep gaat bij de fietsbrug over de A2 het bos in en krijgt van alles te horen over de natuur. ,,We wandelen ongeveer een uur”, vertelt Van Dijk. Ze vindt het jammer dat er niet, zoals bij de dorpswandeling het geval was, Engels gesproken kan worden of dat er iemand aanwezig is die als vertaler kan fungeren. ,,Je hebt nu toch een beetje het gevoel dat je over hun hoofden heen praat.”

Of er in de toekomst meer van dit soort wandelingen georganiseerd gaan worden is nog niet duidelijk. De wandeling door het dorp lijkt daar het meest voor in aanmerking te komen.