Steeds meer inwoners van Best zijn eenzaam: ‘Kijk naar de cijfers, je bent niet de enige’

Het is even passen, meten en inparkeren, maar dan staat ‘ie er: de bus waarmee welzijnswerkers van de LEVgroep sinds de start van de coronacrisis Best in trekken. Zoals deze week, tijdens de landelijke Week tegen Eenzaamheid. ,,Normaal komen we veel ‘achter de voordeur’, maar dat is door de maatregelen even niet mogelijk”, legt buurtcoach Peter de Leeuw uit, terwijl hij op het Wilhelminaplein de kannen koffie en thee klaar zet. ,,Bij omwonenden doen we flyers in de brievenbus, waarop staat dat ze welkom zijn als ze vragen hebben. Of gewoon zin hebben in een kop koffie, thee of een praatje.”

Cijfers over eenzaamheid

Een van de doelen is het tackelen van eenzaamheid. Dat is namelijk een serieus probleem in de gemeente, stelt wethouder Ria van der Hamsvoord. Volgens de meest recente GGD-cijfers voelt 38 procent van de volwassenen in Best zich wel eens eenzaam en is 29 procent zelfs ‘emotioneel eenzaam’, door een gebrek aan hechte relaties. Onder ouderen zijn die percentages 47 en 35 procent. ,,We scoren over de hele breedte hoger dan regiogemeenten van vergelijkbare omvang. En door corona wordt het probleem zeker niet minder", aldus Van der Hamsvoord. Een verklaring vinden is lastig, stelt ze. ,,Het is ook een onderwerp waar mensen minder makkelijk over praten. ‘Ik ben eenzaam’, is niet iets wat je snel vertelt. Maar kijk naar de cijfers: je bent écht niet de enige.”

De gemeente Best zet haar handtekening nu onder de ‘Nationale coalitie tegen eenzaamheid’ en gaat aan de slag met een nieuw plan van aanpak, waarbij wordt opgetrokken met samenwerkingspartners. Daarbij is er ook oog voor jongeren. In Best heeft 11 procent van de 4- tot en met 11-jarigen te weinig vriendjes of vriendinnetjes om mee te spelen, blijkt uit GGD-onderzoek uit 2019. Onder 12- tot en met 18-jarigen voelt 31 procent zich eenzaam, in de leeftijdscategorie 19 tot en met 24 zelfs 42 procent. Van der Hamsvoord: ,,We zetten in op samenwerking met scholen, maar ook op het beter bereiken van de doelgroep door alle initiatieven die er al zijn samen te brengen. Want veel Bestenaren zijn bereid om anderen te helpen."

Dat beaamt De Leeuw. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid vragen hij en zijn collega's voorbijgangers of ze interesse hebben om ‘maatje’ te worden van iemand die aangeeft zich eenzaam te voelen. ,,En daar is best animo voor. Al zoeken we er nog wel een aantal.” De 'corona-aanpak’ is ondertussen zo'n succes, dat de LEV-bus ook na de pandemie blijft rijden. ,,Het slaat echt aan. Het mooiste dat ik tot nu toe heb meegemaakt is dat twee mensen die al jaren naast elkaar wonen en elkaar nooit spraken, nu via ons contact hebben gekregen en geregeld samen eten. Dat soort dingen maken soms al het verschil.”