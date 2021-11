Steekpartij in Sint Oedenrode: verdachte nog gezocht

Politie weer­spreekt ‘loverboy-ver­haal’ in bed and breakfast van Henk Krol

BEST - Het verhaal van oud-politicus Henk Krol dat er in zijn bed and breakfast in Best een vrouw gedwongen werd tot prostitutie lijkt niet te kloppen. Dat laat de politie weten. Volgens haar ging het wel om een ernstig incident: een meerderjarige vrouw zou ‘tegen haar wil in seks hebben gehad.’

1 november