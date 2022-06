Steevast plamuurmes in Sjaans tas: ‘Het geeft voldoening als de kerk er weer netjes uitziet’

Waarom Sjaan van der Vleuten (76) na bijna veertig jaar nog steeds de kerk poetst? Ze haalt haar schouders op. ,,Iemand moet het doen. Al kom je hier niet regelmatig voor een viering, dan kun je nog zorgen dat dit prachtige gebouw schoon blijft.” Met Thea Willems (68), het echtpaar Betsie (68) en Casper van der Staak (73) plus drie dames, waarvan twee van 83 jaar oud, houdt ze de kerk proper.

Alle hoekjes

,,Toen ik begon waren we met veertig vrijwilligers, die in groepjes wekelijks een deel van de kerk onder handen namen. Alle hoekjes kwamen maandelijks aan de beurt. Toen het kerkbezoek terugliep en vrijwilligers gezondheidsproblemen hadden, poetsten we om de veertien dagen. Dat werd teruggebracht naar één keer in de maand. Nu zijn we nog met zeven senioren en poetsen we één ochtend per twee maanden.”

Sjaans handen jeuken om alle ongerechtigheden aan te pakken, maar haar lichaam werkt niet mee. Toch dient de kerk tijdens weekendvieringen netjes te zijn. Dus veegt ze plichtsgetrouw elke vrijdag het portaal, poetst de afdrukken van kinderhandje van de ruiten en zwabbert overtollige pluisjes uit het gangpad. Altijd zit er een plamuurmes in haar tas om vastgeplakte kauwgom onder banken te verwijderen.

Thea Willems is al 25 jaar bij de poetsgroep. Nu haar rug protesteert houdt ze de sacristie en de Odakapel schoon. ,,De Odakapel is een hele klus. Vanuit de keuken sjouw ik zo’n honderd meter met warm water, veger en dweil. Toen de kerk gerestaureerd werd was het ondoenlijk om tegen het stof te werken. Kerkgangers zaten regelmatig op witte stoelen. We werden opgetrommeld om te poetsen voor trouwmissen en uitvaarten. Door het tempo sloegen we soms een bank over. En het is frappant: mensen hebben aanmerkingen als er stof ligt, maar je hoort niets als het schoon is.”

Opletten

De vele op- en afstapjes nopen tot oplettendheid. Casper van der Staak – sterke man tussen de vrouwen – bedient de schrobmachine, de vervanger voor dweil en trekker. ,,Dat is een hele vooruitgang. Rond pilaren, tussen de banken en in moeilijke hoekjes kan de machine niet komen. Dat doet mijn vrouw Betsie met emmer en dweil.” Betsie nam 35 jaar geleden de poetstaak over van haar oude tante. ,,Ik vroeg dames wel eens om ons te helpen. Vaak was het antwoord: ik maak de kerk niet vuil, dus ik hoef ‘m ook niet te poetsen.”

Aanspreekpunt Willemien Vermeulen spreekt haar waardering uit voor de groep interieurverzorgers. ,,Eigenlijk is dit ondoenlijk. Het parochiebestuur zoekt naar een professioneel schoonmaakbedrijf. Maar dat kost veel geld en momenteel zitten deze bedrijven praktisch zonder medewerkers.” Sjaan heeft haar bedenkingen tegen een schoonmaakbedrijf. ,,Als ze maar net zo zorgvuldig omgaan met de fraaie spullen als wij. We hopen dat jongere mensen onze groep willen versterken. Wij piepen en kraken maar we geven het pas op als er aflossing is. En samen poetsen en koffiedrinken is best gezellig. Het geeft ons veel voldoening als deze eeuwenoude kerk er weer netjes uitziet.”