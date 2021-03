Stef Smits (9) uit Best start zijn eigen kledinglijn: ‘Veel kinderen die me eerst pestten zijn nu jaloers’

Het begon met een spraakberichtje aan de creative director van Feraggio. ,,Ik vroeg of hij het leuk vond om samen hakken te ontwerpen en dat vond hij”, vertelt Stef. ,,Dus na wat denkwerk zijn de hakken nu in productie.” gaat moeder Anouschka verder, ,,Hij kreeg ook hakken van ze opgestuurd en mag elke keer nieuwe uitzoeken zodra hij uit deze gegroeid is.” Toen kwam de vraag van Stef: ,,Mama, ik wil ook mijn eigen kleding ontwerpen.” En zo begon het idee van een eigen kledinglijn.

Anouschka: ,,Ik heb wat rondgevraagd en opgezocht op het internet en besloot toen wat blanco truien te bestellen.” Er kwam toch flink wat meer bij kijken dan ze in eerste instantie dacht. ,,Ik kwam in aanraking met iemand uit Best die borduurwerk doet en we bedachten een logo: Shine by Stef.” De eerste ontwerpen werden gemaakt en Stef mocht zelf alles uitzoeken. Stef: ,,Ik mocht alle kleurencombinaties en garen uitkiezen. Een lichtblauw met passend felgeel glittergaren en ook heb ik een glitterkaartje uitgezocht.”

Pesten tegengaan

Met de opbrengsten van zijn eigen kledinglijn wil Stef het pesten tegengaan. ,,Hij is junior ambassadeur van de stichting Stop Pesten NU! en een deel van de opbrengsten gaan ook daarheen”, vertelt zijn moeder. ,,Maar we hadden niet verwacht dat het zo snel zo populair zou worden.” Het nieuws pikte het al gauw op en zo liep de mailbox al heel snel vol met bestellingen. ,,We zijn nu bezig met de pre-orders die online komen. Na 150 bestellingen sluiten we die. Dan gaan we eerst die maken voor we met de volgende ronde bestellingen doorgaan.”