Stefan Kerk uit Sint-Oedenrode gaat naar Open Nederlands kampioenschap poker

‘Texas Hold’em Poker is te vergelijken met een kaartspel en een combinatie van geluk en vaardigheden”, zegt Stefan Kerk. Termen als flop, fourth street en river vliegen over tafel. Duidelijk is wel dat net als in een kaartspel de aas de hoogste, en de twee de laagste kaart is. ,,Het spel is vrij simpel maar veelzijdig. Om succesvol te kunnen spelen, dien je bepaalde data in je hoofd op te slaan. De één speelt voorzichtig met sterke kaarten, een ander gaat gemakkelijk over de inzet heen. Belangrijk is andermans kaarten te onthouden en spelers te kunnen lezen. Het zit ’m in de details. Bijvoorbeeld gezichtsuitdrukkingen: een omhoogtrekkende mondhoek, een knipperend oog of een iets trillende hand. Bluffen werkt niet altijd. Maar het helpt wel als je de ander kunt laten denken dat je zelf de hoogste pokerhand hebt. Mijn pokerface? Die wordt beter naarmate ik meer rondes speel. En een biertje wil ook weleens helpen.”