Stel krijgt bij Raad van State maar een beetje gelijk over gedwongen sluiting woning in Best

Nieuw gemeente­huis Best krijgt langzaam vorm, maar het exacte prijskaart­je is een vraagteken

BEST - Er wordt steeds meer duidelijk over hoe het nieuw te bouwen gemeentehuis van Best eruit moet komen te zien. Na de jaarwisseling wordt toegewerkt naar een eerste echt ontwerp en komt er een antwoord op de vraag: wat gaat het allemaal kosten?

17 november