Stel uit Best richt boksschool op in Oeganda: ‘We willen de jongeren een waardige toekomst bieden’

Man uit Uden ‘snoof zichzelf moed in’ en steekt man in bovenbuik in Sint-Oedenrode

UDEN/SINT-OEDENRODE - Een steekpartij in een appartement in Sint-Oedenrode en het uitdelen van een klap aan een agent bij een coronademonstratie kosten een man (39) uit Uden drie jaar cel. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. Die rekent het de Udenaar aan dat hij in beide gevallen zelf de confrontatie opzocht.

14:40