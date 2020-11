Stemmen in een drive-in in Meierijstad

Bestenaar verstopt drugs in kliko en loopt tegen de lamp door eigen camerabeel­den

13 november BEST - XTC-pillen, cocaïne en een heleboel lege cellofaanzakjes vonden agenten verstopt in een kliko achter een woning in Best. De bewoner wees hen zelf onbedoeld de weg. En mag nu zes maanden zijn huis niet in.