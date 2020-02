Stemmen op de beste sporters in Meierijstad

Buurtvere­ni­ging OVS in Best viert jubileum met boek

18 februari BEST - Buurtschap Onderlinge Vriendschap (OVS) uit Best viert met maar liefst 400 leden dat zij al 50 jaar bestaat. OVS brengt een jubileumboek uit over de vereniging en de plaats ervan in de veranderende maatschappij.