Stichting de Zevensprong Sint-Oedenrode gaat voor zonnige sferen met zomercarnaval

SINT-OEDENRODE - ,,De leukste start van de zomervakantie”, zegt Hilde van den Enden, voorzitter van de Zevensprong. Ze is er dan ook weer bijna klaar voor. In de eerste week van de schoolvakantie staan alle kinderen van groep 3 en 4 van het basis- en speciaal onderwijs in Sint-Oedenrode, Olland, Boskant en Nijnsel te trappelen.

Voor veel kinderen echt iets om naar uit te kijken. Elk jaar staat er een ander thema centraal. Terwijl de kinderen in de voorgaande editie nog volop in het bakthema zaten, is er dit jaar voor het zonnige zomercarnaval gekozen. Voor de 36ste keer wordt het georganiseerd.

Naast alle vrijwilligers, zijn er elk jaar weer tal van bedrijven en instanties die deze week ondersteunen. Een formule die al jarenlang succes geniet in het Rooise dorp. Van den Enden: ,,Ik ben al ruim vijftien jaar vrijwilliger. Eerst heb ik elf jaar lang een groepje met kinderen begeleid en sinds een aantal jaren zit ik in de kerngroep en ben ik voorzitter. Ik vind het ontzettend fijn om die blije koppies te zien de hele week. Daar doen we het voor.”

Vriendschappen ontstaan in de vakantieweek

Kinderen kunnen zich echt uitleven tijdens deze week. Er is voor ieder wat wils: sport, spel, creativiteit, theater, een speurtocht en een dagje uit. ,,Ook de samenwerking met alle vrijwilligers maakt de week enorm leuk. Iedere zomer doen er zo’n 60 vrijwilligers mee. Sommigen (net als ik) jaren achter elkaar. Daar ontstaan mooie vriendschappen uit.”

Van den Enden vervolgt. ,,We besteden veel aandacht aan het bereiken van kinderen voor wie vakantie niet vanzelfsprekend is. Denk bijvoorbeeld aan vluchtelingen. Dit jaar hebben we extra aandacht besteed aan het betrekken van Oekraïense kinderen. Helaas wonen er op dit moment niet veel kinderen uit onze doelgroep in Sint-Oedenrode, maar we hebben toch een aantal aanmeldingen gehad. Hopelijk voelen ze zich hierdoor nog meer thuis.”

Door gewoon mee te doen net zo’n leuke week

Ook vindt de stichting De Zevensprong het belangrijk om ook kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking een fijne week te bezorgen. ,,Als kerngroep hebben we ons geschoold in het begeleiden van deze kinderen. Om deze doelgroep te bereiken is soms lastig, maar de kinderen die meedoen hebben minstens net zo’n leuke week als alle anderen. Juist door gewoon mee te doen met leeftijdsgenoten. Kortom: ik zou de Zevensprong voor geen goud willen missen.”

Na een feestelijke opening op de eerste dag, zal de week meteen in volle vaart van start gaan met een twaalfkamp bij manege de Pijnhorst als aftrap. Daarvoor staan er zes grote luchtkussens klaar en zullen er ook allerlei spellen gespeeld worden. Ook op woensdag is de Zevensprong bij de manege te gast en zullen er diverse sport- en spel activiteiten plaatsvinden, van een ballonnenberg tot aan een spel met lichteffecten.

In Park de Kienehoef is een speurtocht en zullen de bussen op donderdag klaar staan om met de hele kinderschaar naar een park te gaan. Welk park het gaat worden blijft ieder jaar tot het laatste moment weer een verrassing. De week zal afgesloten worden met de alom bekende vossenjacht rondom het kasteel en in de wijk Vogelenzang, waar weer heel wat vrijwilligers paraat zullen staan om er een succes van te maken.

Meer informatie is te vinden op zeven-sprong.nl.