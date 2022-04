Stijgende energieprijzen zorgen voor een ware run op zonnepanelenproject in Best

BEST - De stijgende energieprijzen hebben op de valreep gezorgd voor een flinke toename in het aantal aanvragen voor het zonne-energieproject ‘De Groene Zone’ in Best. Dat stelt de gemeente. ,,De belangstelling ging opeens door het dak.”

Het college van burgemeester en wethouders wil nu 550.000 euro extra uittrekken, om ook iedereen daadwerkelijk te kunnen voorzien van panelen. De gemeenteraad moet daar aanstaande maandagavond nog wel mee instemmen.

Met het geld kunnen naar verwachting nog honderd aanvragen worden omgezet in een opdracht, nadat eerder al op zo'n 375 plekken in Best zonnepanelen zijn geïnstalleerd via het project. Dat werd in 2018 in het leven geroepen en liep tot en met vorige week vrijdag.

Zonne-energie aantrekkelijk maken

De Groene Zone - een samenwerkingsverband van in totaal twaalf regiogemeenten - koopt de zonnepanelen in en regelt vervolgens ook de installatie. De panelen zijn daarna direct eigendom van de deelnemer. Na vijftien jaar aflossing tegen een lage rente kunnen ze nog zeker tien jaar op het dak blijven liggen en stroom opwekken, omdat de gemiddelde levensduur 25 jaar is. Omdat er geen eigen geld in hoeft te gaan kunnen ook mensen met een kleiner budget deelnemen, zo luidt de achterliggende gedachte.

Quote Het was ook eigenlijk al onze hoop dat het verwacht aantal aanvragen zou worden overtrof­fen Rik Dijkhoff, Wethouder Best

,,Op die manier maken we zonne-energie aantrekkelijk voor iedere inwoner. En volgen we tegelijkertijd de lijn dat we prioriteit willen geven aan ‘zon op dak’”, zegt wethouder Rik Dijkhoff. Met een knipoog: ,,Het was ook eigenlijk al onze hoop dat het verwacht aantal aanvragen zou worden overtroffen. Tijdens informatieavonden heb ik mensen daartoe ook ‘uitgedaagd’.”

Geen nieuwe aanvragen, wel een vervolg

De ware ‘run’ op zonnepanelen in de laatste weken van De Groene Zone is desalniettemin opmerkelijk te noemen. Vorig jaar werd het project in Best namelijk nog verlengd, omdat het ‘potje’ voor het project nog niet leeg was. Van de vanaf 2018 beschikbare 1,8 miljoen euro was toen nog ongeveer 580.000 euro over. ,,Maar de laatste tijd heb je gezien dat de energieprijzen omhoog gingen en dat daar ook veel aandacht voor was in de media”, zo luidt de verklaring van Dijkhoff. ,,Toen heeft de belangstelling alsnog een enorme vlucht genomen. Het ging door het dak.”

Nieuwe aanvragen voor De Groene Zone in Best worden nu niet meer in behandeling genomen, zo benadrukt de wethouder. Al wordt er volgens hem al wel al uitvoerig nagedacht over een vervolg voor op het succesvolle project. ,,Een soort 2.0-versie. We denken daarbij bijvoorbeeld aan het op ongeveer dezelfde manier beschikbaar stellen van isolatiepakketten voor woningen. Dat zou een mooie volgende stap zijn.”