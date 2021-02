Stiltecentrum in Sonse toren ‘niet haalbaar’ en ‘niet wenselijk’: pastoor teleurgesteld

Op tweede kerstdag van 2017 sprak Bakermans voor het laatst in de kerk van Son waar hij 35 jaar pastoor was. Hij sprak die dag over de seksuele revolutie, de boeken van Jan Wolkers, The Beatles en de schandalen in de kerk. Allemaal droegen ze bij aan de ontkerkelijking. Maar hij is ervan overtuigd dat zijn dorpsgenoten behoefte hebben aan plek waar ze tot rust kunnen komen. ,,Los van religie’’, zegt Bakermans. ,,We merken het allemaal. Veel kerken lopen leeg. Mensen willen geen kerk waar strenge regels opgelegd worden. Mensen in deze maatschappij willen vrijheid. Mensen worden geleefd door de hectiek. De wereld is rusteloos. Mensen snakken naar rust en houden zich bezig met zingevingsvragen.”

Dorpshuis

Volgens Bakermans heeft Son en Breugel een perfecte plek voor een stiltecentrum: de kerktoren in Son, dat volgens hem nu alleen een opslagplaats is voor tafeltjes en stoeltjes voor de horeca. Het nieuwe dorpshuis leent zich volgens Bakermans niet voor een stiltecentrum. ,,Te groots. In de toren kun je bovendien redelijk anoniem naar binnen lopen.”

Een stiltecentrum is een ruimte waar je even kunt zitten, je hoofd leeg kunt maken, even niets moeten. Waar je ongestoord je gedachten de vrije loop kunt laten. In mei 2020 lanceerde Bakermans zijn idee waarop volgens zijn zeggen veel enthousiaste reacties kwamen. Hij voelde zich gesterkt in zijn idee dat mensen behoefte hebben aan een stiltecentrum en diende het plan in.

Kapel

Wethouder Boersma laat na een paar maanden weten dat de toren als locatie ‘niet haalbaar’ en ‘niet wenselijk’ is. Boersma geeft aan ook in gesprek te zijn met de parochie over alternatieven, zoals een kapel in park Vroonhoven. Bakermans is teleurgesteld. Een kapel is gekoppeld aan religie en het dorp heeft al een aantal kapelletjes. Juist het feit dat een stiltecentrum los staat van religie maakt het tot een behoefte. De emeritus pastoor vraagt om herbezinning. Bakermans vindt de toren juist geschikt.

In januari kwam er een uitgebreider antwoord. De monumentencommissie ziet geen mogelijkheden voor bouwkundige aanpassingen. De elektrische bekabeling ligt voor publiekelijk gebruik van die ruimte er te gevaarlijk bij en realisering van een stiltecentrum zou de aanwezige vleermuizen verstoren.

Bakermans voelt zich niet gehoord: ,,De monumentencommissie heeft nooit gevraagd wat er bouwkundig aangepast zou moeten worden. Bekabeling kun je veilig maken en de vleermuizen kunnen 100 meter verderop terecht in de nieuwe vleermuizentoren.”

Hij maakt bezwaar tegen het besluit. Stil wordt het nog niet.