Stoeptegel in Breugel is struikelblok voor senioren

BREUGEL - Vallen over een uitstekende stoeptegel en blijvend last houden van de verwondingen. Het overkwam Annie Hurkmans en Joop Wijdehof bij het winkelcentrum in Breugel. Ze zijn boos op de gemeente, die geen medeleven toonde en te weinig doet aan het onderhoud van het trottoir.

,,De eerste keer was mijn broek kapot en mijn knie kapot, en de tweede keer dat ik viel heb ik mijn heup gebroken”, vertelt Joop Wijdehof (78) uit Breugel. Die valpartij was op 12 september 2018. ,,Ik heb daar nog steeds last van. Ik loop nu met een rollator en een stok.”

Ook goede vriendin Annie Hurkmans (72) kwam vier maanden geleden ten val, ook op het trottoir bij supermarkt Coop aan de Van Gentlaan in Breugel. ,,Bril kapot, een blauw oog en mijn knie deed zeer. Daarvoor ben ik nog in behandeling bij de fysio. Of het nog goed komt, weet ik niet.”

Melding

Wijdehof had bij de gemeente melding gemaakt van zijn ongeluk. ,,Héél lang daarna kreeg ik pas een reactie. Het enige wat ze schreven was ‘het spijt ons ten zeerste’. Daar kon ik het mee doen”, zegt hij boos. ,,Die steen hebben ze snel weggemoffeld, maar het is nog steeds een puinhoop.”

Ter plekke is een trottoir te zien dat her en der scheef ligt, en rond een bankje naast een eikenboom zijn veel meer oneffenheden en steken meerdere straatklinkers duidelijk omhoog. De zorgverzekeraar van Wijdehof had naar aanleiding van zijn toelichting op het ongeval een brief gestuurd naar een letselschadeadvocaat, die vervolgens Wijdehof een brief heeft gestuurd over hoe hij eventueel de schade op de gemeente kan verhalen.

Wijdehof: ,,Ik heb ze gebeld, maar die mevrouw vertelde mij dat de steen vijf centimeter mag uitsteken. Dat wordt zo gehanteerd door de gemeente. En ik kan wel een proces beginnen, maar dat kan wel tien jaar duren, zei ze. Dan ben ik 88 of lig ik allang onder de zoden. Maar ik ben ook niet op geld uit hoor. Ik wil dat de gemeente mij fatsoenlijk bejegent en eindelijk iets gaat doen.”

Herstraten

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat met een ‘trottoirproject’ is geïnventariseerd welke trottoirs niet aan de norm voldoen en dat er een lijst is van trottoirs die dit jaar worden aangepakt. ‘Het plein bij de Coop staat niet op de planning om in zijn geheel te vernieuwen. We herstraten wél de klinkers en tegels die hier omhoog steken. Dat is afgelopen jaar al meerdere keren gebeurd en zal ook de komende periode gebeuren. Het heeft te maken met de bomen die hier staan, die het trottoir op verschillende plekken omhoog duwen’ meldt de gemeentewoordvoerder.