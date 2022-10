Stokerij en slijterij Puur Dutch breidt uit: ‘Meer drop krijg je niet in een fles’

BEST - Puur Dutch uit Best breidt uit. De ambachtelijke stokerij/slijterij op C-park Bata wil niet zozeer groter worden, maar vooral meer werkruimte hebben en de stokerij en slijterij gaan scheiden. Daarom wordt de oppervlakte verdubbeld.

,,Dan kunnen we ook al het verpakkingsmateriaal opbergen, want dat ligt nu gewoon bij ons thuis”, zegt Hans Bax lachend. Hij is samen met Maria Albers de eigenaar van Puur Dutch. ,,Maria doet het meeste werk hoor. Ik werk nog fulltime.”

Te scherpe limoncello

Als doorgewinterde wijnmakers probeerden ze een paar jaar geleden limoncello te maken. Er werden biologische citroenen aangeschaft en bij de slijter werd alcohol gekocht. Het resultaat was op zijn zachtst gezegd niet om over naar huis te schrijven. ,,Nee, die alcohol was veel te scherp”, herinnert Bax zich. ,,Die biologische citroenen konden dat niet compenseren. We keken elkaar aan en zeiden: ‘wij kunnen dat beter’.”

Toch was dat nog makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe maak je nu superlekkere alcohol die niet te scherp is, maar juist lekker zacht? Los daarvan: de hele papierwinkel die bij het opzetten van een stokerij/slijterij komt kijken, is ook niet misselijk.

Quote Onze cranberry-frambozen­li­keur kwam toevallig tot stand omdat tijdens een proeverij Maria per ongeluk twee flessen met elkaar gemixt had Hans Bax

,,Of je nu klein of groot bent: je moet dezelfde vergunningen hebben. Je produceert en verkoopt accijnsgoederen en daar wordt goed op gelet. Bij ons kan elk moment de douane binnenwandelen om steekproefsgewijs controle uit te voeren. Maar daar geven we niks om, want bij ons zit alles goed in elkaar.”

Blind proeven bij horeca

Na een paar jaar experimenteren gingen ze met hun zelfgemaakte drank horecagelegenheden langs, om te laten proeven. Om de boel zo objectief mogelijk te laten verlopen hadden ze ook flessen drank bij die ze niet zelfgemaakt hadden. ,,Alleen ik wist welke van ons was, en welke niet. En dan konden de mensen kiezen wat ze lekker vonden. Onze drank kwam steevast goed uit de verf.”

Inmiddels verkopen ze zo’n 65 verschillende soorten drank. Grofweg zo’n 40 daarvan zijn echt populair. ,,Bijvoorbeeld onze cranberry-frambozenlikeur. Die kwam overigens toevallig tot stand omdat tijdens een proeverij Maria per ongeluk twee flessen met elkaar gemixt had. En onze droplikeur. Meer drop kun je gewoon niet in een fles stoppen.”

‘Neus van een speurhond’

Wat Bax zelf lekker vindt? ,,Uhm, tsja. Ik drink helemaal niet. Maar ik heb de neus van een speurhond. Dus ik maak alles op basis van mijn geurvermogen en Maria doet dan het nodige proef-werk.”

Overigens maken ze ook bonbons. ,,Dan kunnen we mooi alle restjes gebruiken die we over hebben, zoals fruit. Wij werken sowieso heel circulair. De gerst die we overhouden van de whisky gaat naar de kippenboer. De eieren die daar gelegd worden stoppen we vervolgens in onze advocaat. Een ondernemer bij ons op C-Park Bata gebruikt onze ‘restjes’ eiwit en walnoten om merengue en macarons te maken.”