Stokers rennen weg bij kampvuur bij speeltuin in Best als brandweer komt

Vastzitten­de ‘Bambi’ gered van voetbalter­rein in Best door dierenpoli­tie

18:23 BEST - Een vastzittend hert is afgelopen maandag gered door de dierenpolitie en boa's op een terrein van de voetbalvereniging Wilhelminaboys in Best. Het dier, dat de politie voor het gemak ‘Bambi’ noemt, zat vast op het terrein.