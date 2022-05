Stoomdagen Nijnsel met oude ambachten en een vlekkeloos draaiende stoommachine

NIJNSEL - Bij Hoeve Strobol in Nijnsel zijn vrijdag de stoomdagen van start gegaan. Oude tijden herleven met diverse oude ambachten voor jong en oud. Iedereen is welkom voor een terugblik in een andere wereld.

Alle duizenden museumonderdelen, waaronder tractoren, automobielen, ambachtelijk gereedschap en huishoudelijk gerei, gerestaureerd met inzicht, liefde en zorg om de traditie in ere te gehouden, zijn er te bewonderen. Heldere informatie en leuke anekdotes nemen bezoekers mee op een zwerftocht langs herinneringen.

Een van de bezoekers, Wilma van der Heijden uit Boxtel, is onder de indruk: ,,Zo’n platenspeler met een ouderwetse slinger en het winkeltje met oude blikken die we vroeger gebruikten: prachtig, dat is echt nostalgie.”

Ouderwetse ambachten

Ook wordt op de hoeve onder andere getoond hoe vorige generaties oogstten, hun brood bakten in de oude houtoven, koffie brandden, hout zaagden of hoe er geweven werd op oude weefgetouwen. Er is ook de mogelijkheid zelf deze twintigste-eeuwse ambachten uit te voeren. Speciaal voor de kinderen is er onder andere een oude ambachtelijke drukker waar ze hun naam of wens konden laten drukken en een smid die hen leert zelf iets te maken. Ook kan de was worden gedaan op een ouderwets wasbord en kunnen kinderen zelf plaatsnemen op een ouderwetse weegschaal.

Zo wordt uitgelegd dat meisjes die vroeger op die schaal belandden en te licht werden bevonden, werden gezien als heks. Je moest namelijk wel licht van gewicht zijn wilde je kunnen vliegen. De meeste kinderen zijn hoogstwaarschijnlijk opgelucht dat dit tegenwoordig niet meer zo is. Op het buitenterras in de groene tuin is het voor de ouders leuk vertoeven, terwijl hun kinderen zichzelf vermaken met oud-Hollandse kinderspelen.

Wolf-stoommachine uit 1935

Als terugkerend hoogtepunt wordt het unieke exemplaar, de Wolf-stoommachine uit 1935, opgestart en op stoom gedraaid. Een prachtige nostalgische machine van ruim 40 ton, waarvan er geen tweede is in Europa. Er is veel interesse voor deze 8 meter lange houtgestookte stoommachine.

Eigenaar Bert Verbakel: ,,Eerst worden de cilinders voorverwarmd. Deze moeten net zo warm zijn als de stoom, anders koelt het te snel af en loopt er water in de machine waardoor deze vastloopt”. Dat gebeurt gelukkig niet. Het publiek kan aanschouwen hoe de machine vlekkeloos draait.

‘Alles zal bewegen’

,,We gaan hier de komende jaren nog uitbreiden met een smederij, klompenmakerij en karrenfabriek. Deze zullen dan worden aangedreven door de stoommachine. Dan zal hier alles bewegen”, vertelt Verbakel.

Zaterdag en zondag is er voor iedereen nog de gelegenheid om een kijkje te nemen, van 10.00 tot 17.00 uur, Strobolse Heidesteeg 10, Nijnsel.