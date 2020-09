Straatartiesten zagen geen cent na festival Alaparada: ‘Belangrijke inkomsten, zeker nu’

De raad bepaalt maandagavond of de gemeente alsnog de buidel moet trekken voor het straatfeest in het kader van ‘200 jaar Best’, dat 195.465 euro in rode cijfers noteerde. Het tekort leidde ertoe dat een behoorlijk aantal bedrijven en artiesten ruim een jaar later nog altijd niet is betaald. ,,Terwijl we tijdens het festival geen enkele aanwijzing hadden dat het zo zou uitdraaien", zegt acrobaat Harm van der Laan. ,,Het was leuk, gezellig en professioneel aangepakt. Althans, dat laatste dachten we.”