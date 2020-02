Strafzaak dreigt voor transportbedrijf De Rooy in Son

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voert het onderzoek is uit. Als het onderzoek is afgerond, beslist de officier van justitie over een eventuele strafzaak.

Wat exact de verdenking is tegen De Rooy en of er behalve het bedrijf nog meer verdachten zijn, willen de inspectie en de aanklager nog niet zeggen. ,,Het onderzoek loopt nog en in dit stadium kunnen wij helaas geen nadere mededelingen doen’’, laat ILT-woordvoerder Ernst Koelman desgevraagd weten.

Bivakkeren in cabine

Transportbedrijf De Rooy in Son ligt al langer onder vuur wegens overtreding van de rij- en rusttijden. Het bedrijf zou Oekraïense, Roemeense, Turkse en Poolse vrachtwagenchauffeurs weken tot maanden in hun cabine laten bivakkeren, terwijl dat al sinds begin 2018 verboden is.

In november werd al bekend dat de transporteur onder de loep ligt van de inspectie. Actualiteitenrubriek EenVandaag zegt te beschikken over een inspectierapport over een controle een jaar geleden waarin het bedrijf toegeeft dat chauffeurs overnachten in hun cabine. Het rapport maakt duidelijk dat de transporteur nog meer regels aan de laars lapt. Zo zou het bedrijf frauderen met chauffeurspassen en is de administratie van de rij- en rusttijden een rommeltje.

Uitbuiting en mensenhandel

Vakbond FNV juicht een eventuele strafzaak tegen De Rooy toe. Tijdens eigen onderzoek van de vakbond naar de handelwijze van het bedrijf zijn diverse strafbare feiten ontdekt, zegt bestuurder Edwin Atema. Fraude, uitbuiting en mensenhandel, noemt hij als voorbeeld.

FNV meent dat de inspectie onvoldoende optreedt tegen transportbedrijven die chauffeurs in hun vrachtwagen later overnachten. Atema hoopt dat een strafzaak tegen De Rooy een voorbeeld kan zijn voor de rest van de branche. ,,Wij willen dat er veel vaker strafrechtelijk wordt opgetreden’’, zegt hij.

Looncompensatie

Atema onthult bovendien dat de vakbond voor meerdere buitenlandse chauffeurs van De Rooy bezig is met een rechtszaak over looncompensatie. Volgens de FNV laat het Sonse bedrijf Roemeense chauffeurs met een Pools contract rijden voor een uurloon van 10 zloty (2,34 euro). Ze eisen het verschil met de Nederlandse cao (ongeveer 13 euro per uur) op. De zaak zal ook worden aangespannen tegen DAF Trucks, de belangrijkste opdrachtgever van de transportonderneming.