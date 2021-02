Straks ook wonen in het Batacomplex in Best? ‘We houden de mogelijkheid graag open’

Volgens Simonis is het nu tijd voor een volgende stap voor het complex. In de visie voor de herbestemming staan namelijk drie pijlers genoemd. ‘Work’, maar ook ‘stay’ (wonen) en ‘enjoy’ (vermaak). ,,Denk bij wonen aan co-living, mensen die samen bijvoorbeeld een keuken, badkamer of woonkamer delen. Dat past helemaal bij het moderne idee van een ‘deeleconomie’”, legt hij uit. ,,Of aan een combi van wonen en werk. Wat als iemand graag in een loft boven zijn bedrijfje verblijft? Waarom zou dat hier niet kunnen?”

C’Park bereidt een verzoek aan de gemeente Best voor om daar ook in het bestemmingsplan mogelijkheden voor te maken. ,,Concrete plannen zijn er nog niet, maar we willen in kunnen spelen op die toekomstige ontwikkelingen", zo benadrukt de conceptontwikkelaar. ,,Want je moet je beseffen dat wat wij vandaag verzinnen, over een jaar of vier à vijf misschien al weer is achterhaald. Het mooiste zou zijn als we daarin de ruimte krijgen, doordat in de regels niet wordt vastgelegd wat mág, maar alleen wat absoluut níet kan. Daar gaan we graag over in overleg.”

Omwonenden in Batadorp

In de buurt is bovendien een enquête over de toekomst van het C’Park verspreid. Daarin wordt gevraagd naar hoe er wordt gedacht over wonen op het complex. Maar er staan ook andere vragen: zou een lunchroom of restaurant bijvoorbeeld passen? Is er behoefte aan een pakketpunt? Een gemakswinkel? Of een kinderopvang? ,,De input daarvan wordt verwerkt in een visie, die vervolgens met de gemeente wordt besproken”, zo besluit Simonis, die hoopt dat er uiteindelijk in het najaar een besluit en een bestemmingsplanwijziging volgt. ,,Wat belangrijk is, is dat deze plek blijft passen in de omgeving. Met die gedachte is het natuurlijk ook ooit gebouwd. En dat willen we ook in de toekomst zo houden.”