Strategie in Best levert Gouden Cirkel op voor NBArchitecten

BEST - Vaandeldragers op het gebied van circulair ondernemerschap komen in aanmerking voor de Gouden Cirkel; een award die wordt uitgereikt door de provincie Noord-Brabant. Harold van de Ven van NBArchitecten uit Best mocht de prijs in ontvangst nemen uit handen van gedeputeerde Annemarie Spierings.

Wat betekent circulair nu eigenlijk? Het zoveel mogelijk hergebruiken van grondstoffen en materialen in een productieproces, zodat er het maximale wordt uitgehaald. Per saldo zijn er dan niet alleen minder grondstoffen nodig, maar neemt ook de hoeveelheid afval af. De provincie Noord-Brabant streeft ernaar om in 2030 maar liefst 50 procent minder primaire grondstoffen te gebruiken. Dat kan alleen maar worden gerealiseerd als ‘makers’ bereid zijn hun manier van werken drastisch te veranderen. Daarvoor is innovatie, lef en wilskracht nodig.

NBArchitecten uit Best is geen nieuwkomer als het gaat om circulair ondernemen. ,,Wij zijn daar zeker al een jaar of 10, 15 mee bezig” stelt Van de Ven. ,,Onze strategie is erop gericht om zo maximaal mogelijk circulair en duurzaam te bouwen. Daar doen we voortdurend onderzoek naar en natuurlijk passen we het ook toe. Maar het resultaat daarvan zie je nooit meteen, daar kan wel een paar jaar overheen gaan. Tegen de tijd dat het zichtbaar wordt zijn wij inmiddels allang weer met nieuwe dingen bezig.”

Rolverdeling

De rolverdeling binnen NBA ligt min of meer vast. Van de Ven houdt zich voornamelijk bezig met innovatie en ontwikkeling en presenteert zijn ideeën wekelijks aan zijn twee partners, Hans van Houtum en Nicky Kouwenberg. Gezamenlijk bepalen ze met welke ideeën ze aan de slag gaan: op korte èn lange termijn. Er moet ‘architectuur’ van gemaakt worden. Natuurlijk komt er, eenmaal in de uitvoeringsfase, ook terugkoppeling van de mensen op de werkvloer. ,,En dan gaan wij vervolgens weer met de leverancier in gesprek. Zo’n hele keten van partijen maakt de bouw van de toekomst gezond.”

In de klassieke bouw wordt veel CO2 uitgestoten vanwege het gebruik van beton en baksteen. Bij de ontwerpen van NBA is dat juist andersom. Zij passen bio-based grondstoffen toe: natuurlijke grondstoffen zoals hout en hennep en daar zit juist CO2 in opgeslagen.

In het juryrapport, dat bij de Gouden Cirkel hoort, wordt NBA daarom geprezen. En ook vanwege het feit dat zij ‘andere ondernemers inspireren en hun opdrachtgevers weten te verleiden om groene alternatieven te omarmen.’ Van de Ven is erg vereerd met de award. ,,Het is een erkenning en herkenning van onze strategie.”