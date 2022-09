Streep door Oktoberfest in Best: ‘Niet te doen met de bizar gestegen prijzen’

BEST - Er komt dit jaar geen groot Oktoberfest in Best. De organisatie zet een streep door het driedaagse evenement vol lederhosen , dirndls en pullen bier, onder meer vanwege de explosief gestegen energieprijzen.

Het toepasselijk genaamde ‘Oktoberbest’ zou eigenlijk van 30 september tot en met 2 oktober plaatsvinden in tenten op het parkeerterrein bij voetbal­vereniging Best Vooruit en hockeyclub MHC Best. De vorige locatie aan de Koetshuistuin wordt niet langer door de gemeente gezien als geschikt. ,,Op de nieuwe plek moet water en stroom worden aangelegd. Met de huidige dieselprijzen drie area's verwarmen met aggregaten, dat is gewoon niet te doen”, zegt organisator Brian Vriens.

Quote Het alterna­tief zou zijn dat we de kosten op onze bezoekers doorbereke­nen, maar we willen uiteraard geen vijf euro voor een biertje gaan vragen Brian Vriens, Organisator

Daarbij zijn volgens hem ook de kosten voor de inkoop van de drank, personeel, beveiliging en artiesten ‘bizar gestegen’. Omdat daarnaast de kaartverkoop wat tegenviel, is onlangs besloten het evenement te annuleren. Vriens: ,,Het is ontzettend vervelend. Het alternatief zou zijn dat we de kosten op onze bezoekers moeten doorberekenen, maar we willen uiteraard geen vijf euro voor een biertje gaan vragen.”

Wel een Après-Ski Party

Mensen die al een ticket hadden gekocht, krijgen allemaal hun geld terug. Zij kunnen eventueel wel terecht bij de ingelaste Après-Ski Party in Grand Café De Bank op zaterdag 1 oktober. Voor Oktoberbest geboekte artiesten treden nu daar op. De kaartverkoop is inmiddels gestart. ,,Zo kunnen we dit jaar toch nog iets doen”, aldus Vriens. Hij heeft er wel goede hoop op dat het het evenement - dat bestaat sinds 2015 - volgend jaar weer in de oorspronkelijke vorm door kan gaan. ,,Daar gaan we voorlopig ook gewoon van uit.”