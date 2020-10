Stukken van gecrashte bommenwerper blijven in Best

De gemeente Altena heeft op verzoek van Bevrijdende Vleugels toestemming gegeven dat de stukken definitief in Best blijven. De in juni 1944 gecrashte Britse bommenwerper werd in 2014 geborgen. In Werkendam werd een herinneringsmonument onthuld. Ook is staartschutter John Keogh in 2016 in die plaats begraven.