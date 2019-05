Subsidies Son en Breugel op de schop, maar meeste clubs gaan erop vooruit

Vaak herzien gemeenten hun subsidiestelsel als de kas leeg raakt en de nood aan de man is. De Son en Breugelse gemeenteraad verandert de regels nu juist in financieel rustige tijden. Er hoeft niet bezuinigd te worden: het totaalbedrag dat de gemeente uittrekt om verenigingen te ondersteunen, stijgt zelfs met een dikke 20.000 euro per jaar. Waarom het beleid dan toch ingrijpend wordt aangepast. ,,De vorige verordening dateert uit 2005", schetst commissielid Maarten van Beek (Dorpsbelang), een van de geestelijk vaders van het nieuwe beleid. ,,Dat was nog voor de economische crisis en een groot deel van de digitalisering. We zien dat het stelsel verouderd is. Het kan eenvoudiger en transparanter.”