Superoma Mieke gaat zelf achter tasjesdieven aan: ‘Jij rotzak, ik wil mijn portemonnee terug!’

,,Ik pakte hem bij zijn jas. En ik zei: ‘Jij rotzak! Waar is mijn portemonnee?’ Hij zei nog: ‘sorry, sorry’, maar ik wilde mijn portemonnee terug.’’ Dit gesprek tussen overvaller en Mieke van de Heuvel (76) was het slotakkoord van een achtervolging, die het centrum van Sint Oedenrode maandagmiddag op zijn kop zette.



Het begon rond half een, toen Van den Heuvel klaar was met boodschappen doen. Ze stapte de slagerij uit, en nog geen 10 meter verder, werd haar handtas uit haar handen gegrist. ,,Ik zag ze rennen. En toen ben ik zelf ook gaan rennen. En vooral heel hard gillen.’’

Achteraf, nadat ze camerabeelden heeft bekeken, zag ze hoe berekend de overvallers te werk zijn gegaan. Hoe ze haar van achteren beslopen en opeens heel snel gingen lopen. ,,Ze hebben van de zachte schoentjes aan, van die sneakers. Je hoort ze niet aankomen.’’

Het was een vreselijke dag, vertelt Mieke van den Heuvel nu. ,,Ik sport wel, maar ik ben ook 76 jaar. Ik dacht even dat ik een hartaanval zou krijgen.’’ Volgens haar zoon Bart moet het verhaal van haar moeder gedeeld worden. ,,Omdat ik trots op haar ben. De overvallers hadden niet gerekend op de felheid van mijn bejaarde moeder.’'

Portemonnee zat er niet meer in

Vanaf het moment dat Van den Heuvel het op een gillen zet, wordt ze van alle kanten geholpen. De overvallers vluchten richting de Jumbo en het Kerkplein, terwijl ze roept: ‘ik ben mijn tas kwijt!’. Al snel stopt een auto met een vrouw die wil helpen. Andere dorpsgenoten rennen achter de jongens aan. De zakkenrollers wordt bij de Jumbo de tas afgepakt, maar ze rennen hard door. Als Van den Heuvel is aangekomen, ziet ze dat haar portemonnee er niet meer in zit.

Dan komt de eigenaar van Van Brunschot Tweewielers in actie. Hij kwam met de auto aangereden en met Van den Heuvel op de passagiersstoel zetten ze de achtervolging in. ,,Ik zag die ene jongen met zijn rooie schoentjes lopen. We hebben hem klemgereden, en ik ben gewoon uitgestapt. Ik dacht niet aan de gevolgen.’’

Een leuke jongen

Daar, tussen wat weilanden, ontstaat een gesprek tussen de vrouw van 76 jaar en de jonge overvaller. ,,Ik zei dat hij moest gaan werken in plaats van stelen. Maar eigenlijk had hij best een lief gezicht. Als ik hem voorbij was gelopen had ik gedacht: dat is een leuke jongen.’’

De andere straatrover is dan al gevlucht, ondanks dat wat behulpzame jongeren achter hem aan zijn gerend. De politie zal hem later ook grijpen. Nu zitten de overvallers op het politiebureau in Den Bosch. De portemonnee hebben ze ergens gedumpt, maar niemand weet waar. ,,Al mijn pasjes ben ik kwijt, dat vind ik het ergste.’’

Toch houdt Van den Heuvel ergens een positief gevoel. ,,Dat op een maandagmiddag zoveel mensen mij zijn komen helpen. Dan denk ik: jeetje, wat zijn er veel leuke mensen.’’