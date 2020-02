Supervette rockshow in De Enck in Oirschot voor geldinzameling ziekte Duchenne

‘We bouwen een podium, zo groot hebben ze dat bij de Enck nog nooit gezien!” Podiumbedenker, roadie en regelaar Ruud Verkooijen lacht hardop als hij uitlegt hoe het rockpodium eruit komt te zien. ,,Het podium is twaalf meter breed en acht meter diep, met een soort brug van acht meter breed en vijf meter diep. Daarop kunnen gitaristen, danseressen van The CDK en andere rockmuzikanten helemaal losgaan.”

Ruud Verkooijen en Eric Berben zijn de initiatiefnemers van het Rock4Duchenne-concert, dat op 20 maart in de Enck in Oirschot wordt gehouden. De organisatoren van het benefietconcert hopen zo geld op te halen voor onderzoek in relatie tot de ziekte Duchenne. In Oirschot is een aantal fanatieke mountainbikers al enkele jaren actief om geld in te zamelen voor deze ziekte. Door mee te doen aan Duchenne Heroes, een mountainbiketocht van een week, zetten zij hun spieren in voor het goede doel.

Veelbelovend

Duchenne Spierdystrofie is een erfelijke ziekte, die met name voorkomt bij jongens. Het breekt spieren langzaam af, waardoor kinderen zwakker worden naarmate ze ouder worden. De resultaten van eerdere onderzoeksprojecten zijn veelbelovend, maar er is nog altijd meer geld nodig.

De Oirschotse gitarist Eric Berben wilde zijn passie en talent ook inzetten voor een goed doel. ,,In andere dorpen en steden worden regelmatig vette rockconcerten georganiseerd. Maar nog nooit in Oirschot. Daar wilde ik iets aan doen, maar wel voor een goed doel. Via via kwam ik in contact met mensen van Go4 Duchenne. Zo is het balletje gaan rollen.”

Klassieke rocknummers

Tijdens Rock4Duchenne treden vier bands op, waaronder ook jonge Oirschotse bands zoals allround band Get Lost en coverband Diva and the Troublemakers. Verder zijn Gimme Kravitz – een Lenny Kravitz Tributeband – en rockcoverband Hillstone van de partij, de bands waar Berben in meespeelt. Zowel in het theatercafé als in de zaal vinden optredens plaats. Berben richt zich op de setlists, Verkooijen zorgt onder andere voor licht en geluid. Hij hangt extra verlichting in de Enck en is met veel aluminium geschitter in de weer. ,,Er is prima licht in de Enck, maar voor een goed rockconcert moeten er stroboscopen, moving heads en blinders komen.” Het wordt geen heavy metal avond, benadrukt Berben. ,,Het zijn de klassieke rocknummers. Van Lenny Kravitz, U2, Prince en Queen tot Anouk ,Gavin DeGraw en Pink.”

Het tweetal richt zich op de show zelf, de mannen van Go4Duchenne regelen de kaartverkoop en alle randzaken. ,,Samen gaan we een supervette show neerzetten. Voor Duchenne.”

Vrijdag 20 maart, De Enck in Oirschot. De deuren gaan open vanaf 19.00 uur. Een kaartje kost 12,50 euro en is onder andere te koop bij De Enck, Gasterij De Beurs Oirschot en Gasterij de Merode.