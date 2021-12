Syrische vluchteling Anas Safar (46) gaat van stagiair naar zakenpartner

SON EN BREUGEL- Het leven van Anas Safar (46) is goed. Gevlucht uit Syrië – over zee - kwam hij in Nederland terecht. Hij kreeg een stageplek in Weert, heeft ambities als ondernemer en nu ligt er een aanbod om zakenpartner te worden.

Als hij terugblikt op het voorbije jaar kan hij alleen maar herhalen dat hij heel gelukkig is in Nederland. Hij is zelfs een échte Oranjefan geworden. ,,De Nederlandse regering heeft ons alles gegeven en ons geholpen. Ik bewonder de koning enorm en ga zelfs op zoek naar nieuws over hem in de kranten. Het is gewoon een geweldig land en de mensen zijn zo aardig.” Dat was wel anders in Syrië. Dat in vrijheid leven en je veilig voelen niet een vanzelfsprekendheid is, weet hij maar al te goed.

Zakenpartner met ambities

Een eigen zaak in zaden en groenten– waar hij van droomt – zit er nog niet meteen in, maar hij heeft wel een ander mooi vooruitzicht. In het bedrijf Jas Seeds Holland waar hij stage loopt – nodig om van zijn uitkering af te komen - wordt hij partner als hij klaar is met zijn Nederlandse lessen. Hij is een meerwaarde geworden voor het bedrijf. ,,Misschien gebeurt het al midden volgend jaar. Dat zou echt geweldig zijn. Ik hou van mijn werk. Mijn droom is dat ons bedrijf ook mondiaal en volwassen wordt.”

Quote Mijn angst is weg. Ik voel me op mijn gemak en veilig Anas Safar

Uiteraard zijn er nog de nare herinneringen aan zijn vlucht uit Syrië. Safar heeft een litteken van een schotwond aan zijn been die hij elke dag ziet. ,,Maar mijn angst is weg. Ik voel me op mijn gemak en veilig.” Er zijn gelukkig ook nog mooie herinneringen aan zijn thuisland. ,,Voor de oorlog leefde ik met mijn broers, moeder en vrienden in veiligheid.”

Ze werkten allemaal in hun familiebedrijf dat zaden voor groenten en sierplanten produceert en exporteert. ,,Mijn opa en mijn vader zaten al in de zaadhandel. We hadden 50 hectare grond waar groenten als watermeloen, flodderbonen en aubergines geteeld werden met als doel om een steeds beter resultaat te kweken. De zaden van het eindresultaat gingen vooral naar het Midden-Oosten en Afrika. Als je vlucht uit een land laat je alles achter. Maar datgene wat je hebt geleerd en wat je weet neem je mee.’’

Terugkeer?

Hij woont nog steeds in het huisje in de Weserlaan in Son en Breugel. Niet al te groot, maar genoeg voor zijn gezin. In zijn eigen tuin heeft hij wat tomatenplantjes staan. Of hij ooit nog terug naar Syrië terugkeert, vindt hij een moeilijke vraag. ,,Ik heb een zoontje Jobran dat in de groep 3 zit.” Dochtertje Kenz (1) is in Nederland geboren. ,,We denken vooral aan de kinderen. Misschien als de oorlog stopt en de situatie is verbeterd in Syrië kunnen we onze familie en vrienden bezoeken. Maar mijn ultieme droom is dat mijn werk onderscheidend en succesvol wordt. Zo snel als mogelijk wil ik ervoor zorgen niet meer afhankelijk te zijn van een uitkering.’’