’t Zand moet als eerste van het gas af, gemeente start proef in Sonse wijk

Weer problemen met leerlingen­ver­voer Best: ‘Kinderen te laat op school door chauffeur­ste­kort’

BEST - Er zijn opnieuw problemen met het leerlingenvervoer in Best. Dat terwijl de gemeente voor de zomervakantie nog beterschap beloofde aan ouders en verzorgers. ,,Het blijft moeilijk om een oplossing te vinden.”

28 september