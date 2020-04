Taxibranche worstelt zich door coronacrisis, taxibedrijf bezorgt boodschappen in Son

Scholieren, ziekenhuispatiënten en zakenlieden vervoert taxichauffeur Hans Pelle uit Best normaal. Maar sinds vorige week staan in de taxi dozen vol boodschappen voor mensen die het huis niet uit willen of kunnen.

De maatregelen om de uitbraak van het coronavirus te beteugelen, raakt ook de taxibranche hard. Taxivervoer is niet meer nodig omdat scholieren thuiszitten, feestvierders nergens naartoe kunnen en zakenmensen online werken.

Voertuigen geschorst

Dat merkte bijvoorbeeld taxibedrijf Werotax in Sint-Oedenrode met 22 chauffeurs in vaste dienst en 24 studenten en gepensioneerden als oproepkracht. Sinds vorige maand kunnen zestien van de 26 taxi’s van het bedrijf letterlijk de weg niet meer op. De voertuigen zijn geschorst om vooral de verzekeringskosten te besparen.

Tien taxi’s die geschikt zijn voor het vervoer van rolstoelers rijden nog rond maar ook veel minder dan voorheen. Alleen het vervoer van nier- en kankerpatiënten voor dialyse en bestraling in het ziekenhuis gaat nog door.

Taxichauffeur Hans Pelle zegt dat hij in de ochtend en middag nog een paar ritjes verzorgt en voor de rest thuis zit. Voorheen was hij tien uur per dag op pad. ,,Het is een rare tijd’’, constateert zijn baas Davina Vorstenbosch van Werotax.

Handtekeningen taxichauffeurs

Omdat de taxibranche officieel niet tot de getroffen sectoren wordt gerekend, klagen de chauffeurs. Maandag kreeg staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) een petitie met duizenden handtekeningen van taxichauffeurs omdat ze daarom geen kans maken op een eenmalige uitkering van 4000 euro.

Werotax heeft wel werktijdverkorting aangevraagd. En met creatieve oplossingen probeert Werotax het vaste personeel in ieder geval aan de slag te houden. Vorstenbosch: ,,We proberen de tijd te overbruggen. Hoe lang het duurt, weet niemand.’’

Veel bedrijven proberen chauffeurs te verhuren bijvoorbeeld aan drukke koeriersdiensten, merkt ze. ,,Maar we vissen allemaal in dezelfde vijver.’’

Heel handig

Zo is ook het idee ontstaan om boodschappen te bezorgen voor supermarkten die met hun bezorgdiensten nu onvoldoende capaciteit hebben.

Sinds vorige week bezorgt Werotax boodschappen bij de klanten van de Jumbo in Son. Het taxibedrijf neemt bestellingen in ontvangst die een dag later aan huis worden bezorgd. Klanten betalen 7,50 euro bezorgkosten.

Voor Maria Randoe (70) uit Son is het een oplossing, zegt ze als ze haar bestelling net heeft afgerekend. Vanwege een ziekte is het coronavirus voor haar extra gevaarlijk en komt ze liever niet in de supermarkt. Voor het ouderenuurtje voelt ze zich nog te vitaal. ,,Ik wil mijn boodschappen vlug kunnen doen. Zo lollig vind ik het nou ook niet’’, glimlacht ze.

De wachttijd voor online bestellen bij Albert Heijn was vier weken, ontdekte ze. En daarom belde ze aan Werotax voor een hele week boodschappen door. ,,Het is heel handig. En vlot geleverd.’’

Service klanten

Over de bezorgkosten maakt ze zich niet druk. ,,Het is even niet anders. Ik loop geen risico. Dat is het belangrijkste. En het taxibedrijf heeft ook nog wat.’’

Voor filiaalmanager Ted van Gestel van Jumbo in Son is het vooral een service aan zijn klanten, zegt hij. ,,We doen het niet voor de verdiensten. Het kost ons eigenlijk heel veel tijd. We moeten elkaar nu gewoon een beetje helpen.’’