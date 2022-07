Te weinig prosecco bij drukke opening van Het Dommelhuis, het nieuwe middelpunt van Son

Bram Flierman (92) uit Best snelste Nederlan­der op 100 meter sprint in leeftijds­ca­te­go­rie 90+

BEST - Het duurde even, maar hij heeft z’n record te pakken. Bestenaar Bram Flierman (92) mag zich voortaan de snelste Nederlander op de 100 meter sprint noemen in de leeftijdscategorie 90+. ,,Ik was zelf verbaasd hoe rap ik nog ging.”

7 juli