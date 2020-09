Tegema in Son overgenomen door Finse Etteplan

SON - Leverancier van hightech productiesystemen Tegema in Son is overgenomen door het in Finland beursgenoteerde concern Etteplan. Tegema blijft gevestigd in Son, maar verandert wel zijn naam in Etteplan.

Tegema heeft tachtig werknemers in Son en twintig in een vestiging in Arnhem. Het bedrijf, met vorig jaar een omzet van 11 miljoen euro, blijft volgens topman Pierre van Lamsweerde op dezelfde voet doorgaan en krijgt extra groeikansen. „We gaan het wereldwijde serviceaanbod en de softwaremogelijkheden van Etteplan combineren met onze productieoplossingen en kennis van assemblage. Dat biedt mogelijkheden om onze klanten nieuwe producten te leveren. Bovendien kan onze internationale expansie nu versnellen en dat gaat zeker leiden tot groei.”

Wereldwijd klanten in maakindustrie

Volledig scherm Topman Pierre van Lamsweerde van Tegema. © tegema Etteplan levert industriële apparatuur en ontwikkelt productielijnen, software en technische-documentatieoplossingen. Het bedrijf heeft wereldwijd klanten in de hightech en maakindustrie. Vorig jaar had Etteplan een omzet van 263 miljoen euro met 3400 werknemers in Finland, Zweden, Nederland, Duitsland, Polen en China. Etteplan neemt alle aandelen over van grondlegger Jan van Dijk uit Sint-Oedenrode en Van Lamsweerde.

Van Dijk richtte Tegema in 1976 op als matrijzenmakerij. Hij wist deze uit te bouwen tot een machinefabriek met op het hoogtepunt 250 man personeel. In de crisis van 2003 ging het bedrijf failliet, waarna het doorstartte als toeleverend hightechbedrijf. Later kon het zich met technologie van TNO specialiseren in micro-assemblage: het automatisch in elkaar zetten van kleine apparaten.

Robotiseren en automatiseren

Volgens Van Lamsweerde heeft zijn bedrijf op de juiste manier ingespeeld op de trend van Smart Industry, waarbij bedrijven hun productie robotiseren en automatiseren. „We zijn in staat om voor onze klanten de assemblage van hightech onderdelen zoals sensoren heel efficiënt en zonder fouten in te richten. We doen dat met veel technologie, maar zorgen ook dat wijzigingen makkelijk door te voeren zijn.” Tegema heeft klanten op het gebied van halfgeleiders, elektronica, mobiliteit, fotonica en medische toepassingen.

Na de overname heeft Etteplan zo’n 200 werknemers in Nederland, verdeeld over vijf steden. Etteplan begon zijn eerste activiteiten in Nederland in 2012, toen technische documentatiebedrijf Tedopress werd overgenomen. In 2019 vergrootte Etteplan zijn aanwezigheid in Nederland door de overname van Triview Technical Communication BV uit Soesterberg.

De overname van Tegema past volgens topman Juha Näkki van Etteplan goed in de strategie van het bedrijf. „Hiermee kunnen we we ons volledige serviceaanbod naar al onze huidige markten uitbreiden. Het betreden van de markt voor engineering services in Nederland vormt een belangrijke stap in de goede richting. Ons doel is om in 2024 meer dan de helft van onze inkomsten buiten Finland te genereren.”