Tennet waarschuwt voor bouwverkeer bij aanleg hoogspanningslijn: ‘Zoek oogcontact met chauffeur’

Buurtbemid­de­ling zoekt al tien jaar naar oplossin­gen: ‘Twintig zaken per jaar is nog te weinig’

BEST - Een eigen Rijdende Rechter voor Best? Nou nee, Buurtbemiddeling Best velt geen oordeel waar partijen zich maar bij hebben neer te leggen. Ze willen juist proberen alles in goede harmonie af te handelen zodat de betrokkenen weer met elkaar door één deur kunnen. Dat doen ze in Best al tien jaar, met tien speciaal geschoolde vrijwilligers.

16 november