Terrasbeleid Rooi doorkruist herinrichting Markt

Briljanten paar Ro­vers-Thomassen: ‘Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd’

1 oktober SINT-OEDENRODE - ,,Welkom, ik ben de baas des huizes”, stelt Gerard zich lachend voor. Een piepklein baaske”, grapt zijn vrouw Bertha. Het tekent de sfeer in huize Rovers want: ,,Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd”, vindt het briljanten paar. ,,Natuurlijk waren er sores maar we hebben in ons 65-jarig huwelijk ook veel geluk gehad.”