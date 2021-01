Test-afvalbak op Wilhelminaplein is al slim, en wordt nog veel slimmer

BEST - Op het Wilhelminaplein in Best staat een testexemplaar van de slimme afvalbak Wastemate. Het Bestse bedrijf Procomat is hier aan het testen, zodat de afvalbak in de toekomst nog slimmer wordt.

De Wastemate is een afvalbak die zelf het afval samenperst en draait op zonne-energie. Bovendien heeft hij een eigen beheersysteem, dat een seintje geeft als de bak bijna vol is. Sinds de start van het bedrijf in 2014 zijn er wereldwijd al honderden geplaatst. Ook in de gemeente Best staat al een viertal van deze slimme afvalbakken. Maar Procomat wil de bak nog beter en slimmer maken. Vandaar het test­exemplaar op het Wilhelminaplein.

Kostenbesparing voor gemeente

De afvalbak kan een kostenbesparing opleveren voor de gemeente doordat er efficiënter geleegd kan worden. Daarvoor worden alle data gebruikt die verzameld wordt via het ingebouwde beheersysteem. Bovendien wordt deze afvalcontainer gebouwd met herbruikbare materialen.

,,Wij werken hier graag mee”, aldus een communicatiemedewerker van de Gemeente Best. ,,Op deze manier kan Procomat verschillende systemen testen en hun producten aan eventuele opdrachtgevers laten zien. Voordeel voor ons is dat er op die locaties minder uitpuilende afvalbakken zijn, want bij een vulgraad van cica 80 procent krijgen we een seintje dat ze geleegd moeten worden. WSD zorgt dan voor lediging van de bakken.”

Technologieën testen

Procomat-salesmanager Kees Koppen. ,,Zwerfafval is een probleem voor de hele samenleving. Dat vraagt om oplossingen waarin wij als bedrijf voorop willen lopen.” Hij is blij dat de gemeente Best toestemming heeft gegeven om deze testlocatie in te richten. ,,Het is bij een druk winkelgebied en vlakbij ons kantoor in Best. De afvalbak op deze locatie stelt ons in staat om de allernieuwste technologieën uit te testen die we kunnen toevoegen aan onze slimme afvalbakken. Denk aan metingen met betrekking tot de luchtkwaliteit, zoals het CO2 gehalte.”

Wie meer wil weten over de bijzondere afvalbak, kan de QR-code achter op het informatiebord op deze testlocatie scannen, of kijken op de website procomat.nl.