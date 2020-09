Teun Toebes (21) bezorgt mensen met dementie 'geluksmomenten’ en wint nóg een prijs

Al die erkenning, natuurlijk vindt hij het geweldig, zei hij eerder tegen deze krant. Het opent deuren, zelfs de deur naar het torentje van Mark Rutte die Teuns silent disco-initiatief als briljant betitelde. Ook werd zijn video over conducteur René (88) bekeken door de minister-president en de leden van het departement. ,,Ik kreeg de dag na het bezoek aan de minister-president een bericht van zijn raadsadviseur dat na het kijken van de video een gesprek over dementie is ontstaan”, vertelt Toebes nu. Maar toch is dat niet wat hem het meest is bijgebleven. ,,Dat was het moment waarop ik Lenie meenam naar Vlissingen, naar de zee en haar vriendin Dien. Toen die twee elkaar zagen stond ik huilend van ontroering achter de camera. Dat moment staat voor altijd op mijn netvlies gebrand. Het werd me wéér duidelijk hoeveel wij voor mensen met dementie kunnen betekenen door oprecht aandacht te besteden.”