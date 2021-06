The Golden Girls als buren hebben: het mini-bejaardenhuis Het Uijlennest in Son

SON EN BREUGEL - ‘Mini-bejaardenhuis’ Het Uijlennest in Son is een schot in de roos. Zeker voor Guus en Wilma Timmermans kwam deze oplossing op tijd.

Een ‘geschenk uit de hemel’. Zo noemt Guus Timmermans de woonvorm van Het Uijlennest. ,,Het kwam precies op het juiste moment”, vervolgt de zoon van Wilma (76). Zij heeft beginnende dementie. De echtgenoot van Wilma overleed zes weken geleden. Ze kon niet alleen thuis blijven wonen en woont nu in het Uijlennest; een mini-bejaardenhuis midden in wijk De Gentiaan in Son en Breugel.

Het Uijlennest is een initiatief van Simone den Uijl en haar man Ramon Haans. Zij wonen naast het Uijlennest. Toen hun buren het huis te koop zetten, hebben zij het gekocht en ontstond het idee voor een kleinschalige woonvorm voor vier mensen met beginnende dementie.

Den Uijl: ,,Ik denk nog vaak terug aan de televisieserie The Golden Girls waar ook vier dames samen woonden en elkaar hielpen waar ze konden. Dat is hier ook het geval. Naast de ondersteuning van personeel, helpen Anneke, Leny, Wilma en Dien elkaar en leven hier als het ware als een gezin.”

Timmermans moet er niet aan denken hoe het was geweest als het Uijlennest niet op hun pad was gekomen. ,,Waar had mijn moeder dan terecht gemoeten? Alleen thuis blijven wonen had niet gekund, maar ze is nog veel te goed voor een verpleeg­huis.”

Begeleiding

Tot twee maanden geleden redden Wilma en wijlen Sjaak Timmermans zich nog goed. Ze kreeg begeleiding vanuit Dagbesteding De SteenUijl, ook een initiatief van Den Uijl en Haans. En verder zorgde Sjaak dat het thuis bleef draaien. Schoondochter Monique Nagelkerke-Timmermans. ,,Toen we in huis kwamen en mijn schoonvader met spoed naar het ziekenhuis moest, zagen we ook dat mijn schoonmoeder in de dagen dat mijn schoonvader ziek in bed had gelegen, dat ze nauwelijks had gegeten en haar medicatie al dagen niet had ingenomen.” Sjaak Timmermans overleed aan de gevolgen van corona.

En net op dat moment is er een plekje vrij in het Uijlennest. Haans: ,,We kijken goed of iemand past in de samenstelling van de groep.”

Wilma Timmermans kende medebewoner Leny al. Dat voelde voor haar erg vertrouwd. ,,Ik heb het hier zo naar mijn zin. Ik heb een klik met de andere drie dames. Ik kan lekker gaan wandelen met Leny. Ik ben zo blij dat ik hier terecht ben gekomen. Ik voel me hier thuis.”

Tobben met ouders

Guus en Monique zijn dankbaar dat hun (schoon)moeder terecht kon in het Uijlennest. ,,Ik voel me soms schuldig als ik anderen vertel dat mijn schoonmoeder zo’n goed plekje heeft gekregen”, vertelt de schoondochter. ,,Ik zie en hoor van anderen dat ze tobben met hun ouders. Ze kampen met te weinig thuiszorgmogelijkheden. Het is eigenlijk onverantwoord om alleen thuis te wonen, maar ze zijn te goed voor het verpleeg­huis. Dat is een groot probleem voor veel ouderen.”

Haans en Den Uijl werkten in het verleden in verschillende verpleeg­huizen. De grootschaligheid ging hen tegen staan. Om die reden begonnen ze in 2014 De SteenUijl. De SteenUijl is een kleinschalige dagbesteding in het buitengebied voor mensen met beginnende dementie.

Haans en Den Uijl hebben hun dromen waargemaakt. Ze wilden blijven werken in de zorg, maar dan wel kleinschalig. Dat is gelukt met de SteenUijl en dat is hen nu weer gelukt met het Uijlennest.