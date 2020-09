Theatergroep Bluv: veilig lachen op anderhalve meter

BEST - Bluv uit Best is een van de weinige amateurtoneelverenigingen in de omgeving die, ondanks corona, toch een nieuw toneelstuk gaat opvoeren.

In het coronaproof openluchttheater Joe Mann theater speelt regisseur Harold Schraven dit keer zelf ook een rol in De knecht van twee meesters. ,,We hadden net de rollen verdeeld toen corona om de hoek kwam kijken”, vertelt hij.

Ze besloten even af te wachten, in de veronderstelling dat het na een paar weekjes wel over zou zijn. Maar toen het alleen maar erger werd besloten ze dat ze niks gingen afblazen, de gok wilden wagen en alles coronaproof zouden gaan doen. ,,We vinden het veel te leuk om als groep bezig te zijn en we wilden ook wel eens zien hoe ver we zouden komen”, lacht Schraven.

Via Skype en Zoom gingen ze aan de slag met de teksten en de tekstbeleving. Dat nam op die manier natuurlijk wat meer tijd in beslag dan normaal; ondertussen kwamen er ook wat versoepelingen.

Om en om repeteren

,,We splitsten de groep in tweeën en repeteerden om en om. Dan moet je goed al die scenes uitkienen natuurlijk. En die anderhalve meter afstand ... even een schouderklopje of een hand geven, dat zit er niet in natuurlijk. We gebruiken een scherm tijdens de voorstelling en dat levert toch ook wel weer leuke dingen op.”

Het Joe Mann theater leent zich bij uitstek voor een coronaproof voorstelling. ,,We beperken het maximum aantal toeschouwers dus we kunnen makkelijk de 1,5 meter handhaven. En we spelen natuurlijk in de open lucht. De veiligheid van de toeschouwers kunnen we dus zeker garanderen, mits iedereen zich aan de spelregels houdt. Er worden extra mensen ingezet om de boel in goede banen te leiden.”

Voorstelling met livemuziek

Schraven speelt in deze klassieker de rol van knecht Truffaldino; hij moet twee meesters dienen en vooral zorgen dat zij elkaar niet treffen. Het is een komische voorstelling met livemuziek en de vaart zit er flink in.

Op de vraag hoe ingewikkeld het is om tegelijkertijd te regisseren en te acteren antwoordt hij dat het best pittig is. ,,Want het is een grote rol. We maken video-opnames en geven elkaar feedback. En het mooie is dat je, wanneer je zelf meespeelt, de zaak goed kunt sturen in de richting die je als regisseur voor ogen hebt.”