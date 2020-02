Theaterkoor Stem brengt show met muziek, theater en choreografie

Dat begint al met liedjes van Queen, wordt met tempo vervolgt door Don ‘t stop me now en de rust keert weer terug door het verstilde nummer Say Something. ,,Kiezen van het slotnummer was het moeilijkst”, vertelt Mirjam Vermeulen. ,,Ook de afsluiting moet passen bij het verhaal en we willen mensen met een vrolijk gevoel naar huis laten gaan. We kozen voor Iedereen is van de wereld. van The Scene. Dit Nederlandstalige lied kan bijna iedereen meezingen.”



De theatergroep werkte twee jaar aan de productie ‘Vlucht naar de vrijheid’. De koorleden ontstegen het amateurniveau en grenzen aan professionaliteit. De show is een doorlopende aaneenschakeling van kleur, ritme en melodie. ,,Het is zaak om onze beleving over te brengen op het publiek. Dat geeft ons een adrenalinekick en zorgt voor de juiste wisselwerking met de zaal”, verzekeren de mannen én de vrouwelijke tenor.



Vlucht naar de vrijheid wordt gespeeld op 13, 14 en 15 maart in De Brink te Eerde. Kaartjes à 19.50 euro zijn te koop via deze site.