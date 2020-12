Theaterkoor Stem doet niet aan afstel: ‘We zetten samen de schouders eronder’

Na de laatste generale repetitie waren de artiesten afgelopen maart nog één stap verwijderd van het podium. Maar twee dagen voor de uitvoering liet voorzitter Erik Brugmans zijn koorleden weten dat de voorstelling verschoven werd. ,,Ik was er een week lang kapot van”, zegt zanger Paul Krüsemann. ,,We hadden twee jaar gerepeteerd en waren klaar voor onze zelfgeschreven muzikale show die het verhaal vertelt van 75 jaar bevrijding van Meierijstad.”

Brugmans: ,,In maart dachten we nog aan een kortstondige pauze. Dus kozen we 18 juni als nieuwe uitvoeringsdatum. We brachten bezoekers op de hoogte en oefenden thuis in ons eentje de muziekstukken. In mei werden de maatregelen aangescherpt. Er liepen discussies over zingen in een koor, publiek op anderhalve meter afstand en onze uitvoeringslocatie: De Brink in Eerde, moest sluiten. Noodgedwongen bliezen we juni af.”

Contact

Hij vervolgt: ,,Maar er gloorde licht. In de zomermaanden liepen besmettingen terug en we repeteerden weer voorzichtig, in groepjes. Want hoe hou je een koor bij elkaar als je niet samen zingt? Menselijk contact is zó belangrijk.”

Het bestuur prikte een nieuwe datum: 22 oktober. De Brink legde een nieuw ventilatiesysteem aan en er was plek voor 100 tot 150 bezoekers. Theaterkoor Stem dacht aan meer uitvoeringen zodat kaarthouders allemaal van het muzikale schouwspel konden genieten.

Kansloos

Toen brak de tweede coronagolf uit. Ook koorleden haakten af of werden ziek. ,,Met twaalf in plaats van dertig zangers werd optreden kansloos. We hoopten op een positief nieuw jaar, op een vaccin en kozen voor maart 2021. Enkele weken geleden zagen we dat corona veel langer gaat duren. Ook deze datum is niet haalbaar, niet vanwege veiligheid voor het publiek en niet voor onze broodnodig gezamenlijke repetities. Dus we besloten definitief tot uitstel zonder een nieuwe datum te kiezen. Kaarthouders kunnen de entree doneren, omzetten naar een voucher of geld terug krijgen. Uitstel betekent zeker géén afstel”, verzekert Brugmans.

Draaiboek

Krüsemann: ,,Het complete draaiboek ligt klaar en het thema: ‘Vlucht naar de vrijheid’, is na corona zeker van toepassing. Nooit gedacht dat we de eigentijdse vertelling – twee groepen die in een escaperoom strijden om als eerste de mysteries te vinden – moesten omzetten naar onze eigen escaperoom. Want onze grootse uitdaging is de verbinding tussen de koorleden behouden. Anders zakt de motivatie weg om mee te doen.”

De zanger zet het in afgelopen jaar meteen in perspectief. ,,We hebben wel vaker tegenwind gehad en deze verschuiving is klein leed tegenover de vele droevige gebeurtenissen. Omdat de meeste leden hun ziel en zaligheid in deze hobby gooien, zetten we er ook nu samen de schouders onder.”

,,Zingen doe je weliswaar voor jezelf maar de wisselwerking met het publiek zorgt voor de adrenaline-kick.”