Theo IJkhout zwaait het leven uit

NecrologieBEST - Theo IJkhout was bij vele Bestenaren bekend van zijn werk als regisseur en organisator van het besloten cabaret in Best. Op zaterdag 29 december overleed hij.

Als ‘Jantje van boven de rivieren’ kwam Theo 44 jaar geleden in Best wonen en voelde zich al snel thuis. Hij sloot zich aan bij toneelvereniging de Narrekap en startte met het organiseren van cabaretavonden. Die avonden staan tegenwoordig bekend als Theatercafé Chantant, in ’t Prinsenhof.

Theo bood veel jonge cabaretiers het podium bij Theatercafé Chantant. Onder andere Jochem Myjer en Theo Maassen stonden met enkel wat notities op het podium. Maar ook de jongens van het Bestse Jeroen’s Clan en Snollebollekes heeft Theo begeleid in hun carrière. Hij voorzag iedereen van advies en hielp vanuit zijn kennis en liefde voor theater alle cabaretiers en tonpraters.

Als mede-oprichter van het tonpraten in Best zat Theo in diverse commissies en deed met zijn vriendengroep van stamkroeg Sunnybar mee als ‘Harry’s fanclub’ aan de blèravond.

Zijn passie voor het podium was groot. Hij won als tonprater en liedjesschrijver diverse prijzen. Hij was groot fan van Toon Hermans. In de rol van regisseur heeft hij meerdere musicals geregisseerd. ,,Zelfs in het ziekenhuis was hij nog bezig met het schrijven van een nieuwe buut. Zijn humor heeft hij tot het einde gehouden”, vertelt zijn dochter.