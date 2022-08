Thuis in Rooi vindt onderdak in café ‘t Kerkpleintje

SINT-OEDENRODE - Moeder Corry van der Vleuten en haar dochters Pieternel en Annemiek vonden in café ’t Kerkpleintje in Sint-Oedenrode een nieuwe locatie voor de stichting Thuis in Rooi.

,,We deden het in de voormalige Rabobank al samen”, wijst Pieternel Raaijmakers-van der Vleuten naar haar team vrijwilligers. ,,En hier doen we het ook weer samen.” Van der Vleuten draait de sleutel om van het leegstaande café ’t Kerkpleintje en de vrijwilligers volgen gretig om hun nieuwe stek te verkennen. ,,Hier gingen we vroeger dansen bij Anse, ik kegelde hier en zat aan de bar”, herinnert een van hen zich.

Het omhooglopende plafond verwijst naar de vroegere bioscoopzaal. Het is binnen nog een rommeltje, maar de dames overleggen al druk over de inrichting van 120 vierkante meter huiskamer. Een extra raam moet zorgen voor meer daglicht, want het is donker binnen. Van der Vleuten: ,,Dat is ons geluk, niemand wilde dit pand hebben. Maar met de nodige lampen en onze knusse inrichting wordt dit het nieuwe Rooise gemeenschapshuis.”

Slapeloze nachten

Per 1 augustus eindigde de tijdelijke huisvesting in de Rabobank van stichting Thuis in Rooi. Al maanden zochten de initiatiefnemers naar een vervangende locatie. ,,We hadden er slapeloze nachten van. In een jaar tijd hebben we laten zien dat een gemeenschappelijke ruimte waar jong en oud samenkomen - en die volledig draait op burgerparticipatie - bestaansrecht heeft”, vertelt Pieternel.

Quote Het allerbe­lang­rijk­ste is dat we in het centrum zitten Corry van der Vleuten

,,Dat erkent de gemeente ook en zij zocht samen met ons naar een locatie waar alle activiteiten kunnen doorgaan. We hadden graag een permanente ruimte maar betaalbaar vastgoed is er niet in het centrum. Uiteindelijk zijn we blij met dit leegstaande café aan de Heuvel en met de financiële constructie: de gemeente ondersteunt en de stichting betaalt huur aan de eigenaar van het pand. We huren dit pand voor een jaar met een uitloop naar twee jaar.” Moeder Corry valt in: ,,Zo luxe als de Rabobank wordt het niet maar het allerbelangrijkste is dat we in het centrum zitten.”

‘Mensen moeten gehoord worden’

Er zijn twee maanden nodig om de nieuwe locatie tot huiskamer te maken. Annemiek Nass-van der Vleuten: ,,De elektriciteit wordt vernieuwd, het stucwerk, de vloer en we krijgen en invalidetoilet. Dat is nodig want bij Thuis in Rooi lopen allerlei mensen binnen om te buurten en contacten te leggen. De biljartclub is een succes, alleenstaanden eten samen, Welzijn de Meierij komt over de vloer en op vrijdagmorgen zit hier de buurtadviseur. Ook al gaat het soms over simpele problematiek, mensen moeten wel gehoord worden. Hier is de drempel laag.” De speelgoedbank, ook een initiatief van Thuis in Rooi, verhuist tijdens de renovatie naar de doopkapel in de Martinuskerk.

Dertig vrijwilligers runnen samen het gemeenschapshuis. De gastvrouwen stellen nieuwkomers op hun gemak en dragen ideeën aan voor nieuwe activiteiten. Zo denken de dames aan uitjes of een mannenmiddag, alleen voor mannen. Verder staan er workshops op het programma voor jongeren waarin tips gegeven worden over babysitten. Annemiek: ,,Wij hoeven het wiel niet uit te vinden en werken nauw samen met bestaande organisaties. Maar wat we wel ontdekten: ontmoeting zonder een dikke portemonnee in je tas, is voor velen een verademing.”