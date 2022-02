Thuiskok Rokus Harder bereikt streefbedrag voor het goede doel met verkoop kookboek

Automobi­list spoorloos na botsing tegen vangrail op A50 bij Son en Breugel

SON EN BREUGEL - Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag tegen de vangrail gebotst van de uitvoegstrook op de A50 bij Son en Breugel. Even na het ongeluk was de bestuurder spoorloos.

