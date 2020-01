Tien auto's betrokken bij ongeval op A58 bij Best

Podcast De fatale keuze van drie Brabantse jongens: sterven in een ranzig drugslab

25 januari Een jaar geleden stikten de jonge, Brabantse mannen Avik, Fuat en Alain bij een ‘bedrijfsongeval’ in een morsig drugslab in Eksel. De komende weken verschijnen de eerste twee verdachten in de rechtbank. De Brabantse onderzoeksredactie ging op zoek naar de achtergronden.