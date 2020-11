Tien jaar ‘buffelen’ in Son samengevat in boek

SON EN BREUGEL - Hij is allesbehalve een doorsnee boer, Arjan Swinkels. Al tien jaar lang. Daar kun je een boek over schrijven. Dat heeft hij dan ook gedaan. Zijn boek ‘Stoer’ is klaar.

Quote Als je de kost als boer wil verdienen moet je of iets heel groots beginnen of iets bijzonders. Ik koos voor dat laatste. Arjan Swinkels Als kind hielp de boerenzoon nog wel eens mee in het melkveebedrijf van zijn ouders, maar als puber wist Arjan Swinkels (41) het zeker: hij wilde de boerderij niet overnemen. Hij wilde de sportwereld in, voetbal en tennis waren zijn grote passies. Als kind werd hij zelfs gescout voor FC Eindhoven. Tennissen had hij zichzelf aangeleerd en zonder les werd hij minstens tien keer clubkampioen bij tennisvereniging Pieter Brueghel.

Uiteindelijk vond Swinkels geen werk in de sportwereld en kreeg hij een baan op kantoor als consultant. Hij woonde in een appartement in Eindhoven. Een ommekeer kwam toen hij de film ‘Into the Wild’ bekeek. Een film waarbij een jongen zonder geld ging reizen en probeerde te overleven in de wildernis.

Ommezwaai

Swinkels begint te mijmeren over het buitenleven, met beesten, met vrijheid. Hij keert in 2010 terug naar de boerderij waar Swinkels zijn moeder (nu 77) is blijven wonen. Hij blijft wonen in Eindhoven, maar start naast zijn baan als consultant een waterbuffelboerderij. ,,Als je de kost als boer wil verdienen moet je of iets heel groots beginnen of iets bijzonders. Ik koos voor dat laatste. Vandaar mijn keuze voor waterbuffels.” Swinkels start in september 2010 met negen kalfjes. Vier jaar later besluit hij helemaal voor de boerderij te gaan.

Al doende leert Swinkels. Soms op een angstwekkende wijze. Hij weet nog dat hij ooit laat in de avond buffels ging halen om te melken, maar vergeten was dat dekstier Dick ook in het weiland stond. ,,Een 3-jarige dekstier weegt zo’n 800 kilo, heeft gigantische hoorns en maakte zich nogal boos toen ik zijn ‘tochtige’ dame mee wilde nemen. Ik heb echt moeten rennen voor mijn leven.”

Knuffel de buffel

De boer blijkt een goed gevoel te hebben voor lucratieve bedrijfsvoering. Hij start met het maken van onder andere mozzarella. De Stoerderij krijgt zelfs landelijke bekendheid. Mensen willen de boerderij bezoeken. Er komen rondleidingen, excursies en ‘knuffel de buffelactiviteiten’.

Wie het boek ‘Stoer’ leest komt meer te weten over waterbuffels die Swinkels omschrijft als ‘stronteigenwijs’.

Swinkels is open in zijn boek over de charmes van het boerenleven, maar ook over de moeilijke dingen. Over het kalfje River die in de Breugelse Beek belandt en na een paar dagen overlijdt. De lezer komt verder te weten hoe hij zijn vriendin Lieke heeft leren kennen, wat er werd besproken tijdens de geboorte van dochter Fier (2) en ook aan ‘smoeders’ wordt een heel hoofdstuk gewijd.

Het boek Stoer à 20 euro te koop bij Stoerderij en bij Primera.