Tijdelijke bewoners tennispark in Best willen niet vertrekken

Ook wordt de politie gevraagd de wagens te verwijderen en het terrein op te schonen. Rody: ,,Dat mag helemaal niet, aldus onze advocaat. Wij gaan ons beroepen op ons ‘woonrecht’ en op het recht op ‘huisvrede’. Hierover moet een rechter zich eerst procedureel uitspreken. We willen niemand tot last zijn en hopen dat de gemeente alsnog met ons in gesprek gaat. In veel landen binnen Europa mag bewoning van dit soort terreinen wel. Waarom niet in Nederland? We willen graag met de gemeente onderhandelen over deze perfecte locatie. Voor de meeste mensen van onze leeftijd is het al moeilijk genoeg om aan een sociale huurwoning of andere woning te komen. Toch ziet de gemeente ons liever vertrekken.”